В минувшее воскресенье состоялись похороны Бориса Моисеева. Певица Лолита Милявская пришла на прощание с артистом и произнесла трогательную речь. Ее слова приводит издание “СтарХит”.

“Сколько раз мы с тобой выпивали, мой друг, и вели неправильный образ жизни, который очень нас радовал”, – с грустью вспомнила певица.

Лолита посетовала: никто не мог представить, что Моисеева не станет так скоро. Также артистка призвала присутствующих с достоинством проводить Бориса Михайловича в последний путь, “без истерик”.