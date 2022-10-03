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2 часа назад

Милявская о дружбе с Моисеевым: “Мы вели неправильный образ жизни”

Мира Маркина

В минувшее воскресенье состоялись похороны Бориса Моисеева. Певица Лолита Милявская пришла на прощание с артистом и произнесла трогательную речь. Ее слова приводит издание “СтарХит”.

“Сколько раз мы с тобой выпивали, мой друг, и вели неправильный образ жизни, который очень нас радовал”, – с грустью вспомнила певица.

Лолита посетовала: никто не мог представить, что Моисеева не станет так скоро. Также артистка призвала присутствующих с достоинством проводить Бориса Михайловича в последний путь, “без истерик”.

Напомним, Бориса Моисеева не стало 27 сентября на 69-м году жизни. Известно, что артист скончался в своей квартире в одиночестве. Его арт-директор Сергей Горох рассказал, что Моисеева долгие годы беспокоили проблемы со здоровьем.

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