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1 час назад

Солист группы “На-На” Владимир Политов объяснил, почему скрывает личную жизнь

Мира Маркина

Российский музыкант Владимир Политов охотно отвечает на вопросы журналистов о творчестве и карьере на эстрадной сцене. Но о личной жизни артист говорить не любит. Корреспонденту РИА ФАН удалось выяснить позицию звезды на этот счет.

Солист группы “На-На” объяснил, почему скрывает личную жизнь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Владимир Петрович в беседе подчеркнул, что не считает личную жизнь артиста темой, достойной обсуждения в средствах массовой информации. Однако о собственном семейном положении он все же сказал несколько слов.

“Единственное могу сказать, что я сейчас женат второй раз. И как бы у меня все в порядке”, – кратко заявил музыкант.

Есть ли у Владимира наследники кроме дочери Алены, остается неизвестным.

Ранее “Рамблер” рассказывал, почему секс-символ нулевых Брэд Питт и модель Эмили Ратаковски скрывают свой роман.

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