Солист группы “На-На” объяснил, почему скрывает личную жизнь

Российский музыкант Владимир Политов охотно отвечает на вопросы журналистов о творчестве и карьере на эстрадной сцене. Но о личной жизни артист говорить не любит. Корреспонденту РИА ФАН удалось выяснить позицию звезды на этот счет.
Владимир Петрович в беседе подчеркнул, что не считает личную жизнь артиста темой, достойной обсуждения в средствах массовой информации. Однако о собственном семейном положении он все же сказал несколько слов.
“Единственное могу сказать, что я сейчас женат второй раз. И как бы у меня все в порядке”, – кратко заявил музыкант.
Есть ли у Владимира наследники кроме дочери Алены, остается неизвестным.
Ранее “Рамблер” рассказывал, почему секс-символ нулевых Брэд Питт и модель Эмили Ратаковски скрывают свой роман.