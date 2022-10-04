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2 часа назад

Игорь Петренко едва не погиб после развода с Екатериной Климовой

Мира Маркина

Десятилетний брак Игоря Петренко и Екатерины Климовой распался в 2014 году. Для актера это жизненное обстоятельство стало большим ударом. В интервью Борису Корчевникову он рассказал, как едва не погиб в устроенной им страшной аварии.

Петренко едва не погиб после развода с Климовой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Горе развода, как признался сам Петренко, артист пытался заглушить алкоголем и непрерывной работой. Когда завершались съемки фильма “Огонь для Олимпиады”, актер дал слабину. После съемочного дня на морозе он выпил, а после сел за руль.

“Скорость была порядка 60-80 км в час. Резко завернул влево, улетел в кювет, но каким-то образом смог не свалиться, а вернуться на трассу”, – рассказал Петренко в студии программы “Судьба человека”.

Позднее актер решил продать машину, так как увидел в произошедшем знак. На вырученные деньги Петренко жил еще некоторое время, поскольку в дальнейшем черная полоса в его жизни затронула и сферу карьеры.

Ранее мы рассказывали, почему Климова подала в суд на Петренко.

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