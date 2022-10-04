Звезда "Содержанок" рассказала, как относится к реальным содержанкам

Актриса Елизавета Шакира, известная зрителям по роли Снежаны в сериале "Содержанки", сыграла главную роль в сериале "Мажор в Сочи" и рассказала о работе с Павлом Прилучным.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

По ее словам, Прилучный оказался простым компанейским человеком. Актеру удавалось легко находить со всеми общий язык.

Кроме того, Елизавета рассказала о работе в сериале "Содержанки" и о том, что в проекте работали талантливые режиссеры и прекрасный актерский состав, а каждый сезон сериала отличался особой стилистикой.

При этом в жизни Елизавета относится к содержанкам нейтрально, потому как они сами выбрали свой путь. Актриса не питает к таким женщинам ни негативных, ни положительных эмоций.