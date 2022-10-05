Джоли подала иск против Питта о домашнем насилии

Представители знаменитости рассказали, что она не смогла продать свою долю в винодельне из-за ультиматума бывшего супруга. Питт попросил Джоли подписать соглашение, в рамках которого она не смогла бы рассказывать о домашнем насилии со стороны актера.

Так, актриса решила подать иск в суд. В нем она описала насилие, произошедшее в 2016 году. Супруги вместе с детьми летели на частном самолете из Франции в Калифорнию. Между ними случился скандал, в ходе которого Питт придушил одного ребенка, ударил по лицу другого, а саму актрису схватил за голову. Также в иске отмечается, что Питт облил жену и детей пивом и вином. Спустя несколько дней после происшествия Джоли подала на развод.