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25 минут назад

The NY Times: Джоли подала иск против Питта о домашнем насилии

Мария Каткова

Актриса Анджелина Джоли подала иск о домашнем насилии против своего экс-супруга и коллеги Брэда Питта. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов Джоли.

Джоли подала иск против Питта о домашнем насилии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представители знаменитости рассказали, что она не смогла продать свою долю в винодельне из-за ультиматума бывшего супруга. Питт попросил Джоли подписать соглашение, в рамках которого она не смогла бы рассказывать о домашнем насилии со стороны актера.

Так, актриса решила подать иск в суд. В нем она описала насилие, произошедшее в 2016 году. Супруги вместе с детьми летели на частном самолете из Франции в Калифорнию. Между ними случился скандал, в ходе которого Питт придушил одного ребенка, ударил по лицу другого, а саму актрису схватил за голову. Также в иске отмечается, что Питт облил жену и детей пивом и вином. Спустя несколько дней после происшествия Джоли подала на развод.

Ранее сообщалось, что Джоли требовала ФБР арестовать Питта.

Звёзды,Брэд Питт,Анджелина Джоли,ФБР,
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