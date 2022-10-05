41-летняя модель Victoria's Secret показала фото с тренировки

Модель из Бразилии Алессандра Амбросио показала фотографию с тренировки в спортзале. Снимком она поделилась в своих социальных сетях.

41-летняя бывшая модель Victoria's Secret продолжает поддерживать себя в форме с помощью тренировок. На снимке она занимается растяжкой вместе со своей подругой, которую видно на заднем плане.

Сама Алессандра занимается в форме бирюзового цвета, а в качестве аксессуаров выбрала золотые украшения.

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