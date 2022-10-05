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2 часа назад

Представители Брэда Питта опровергли обвинения в домашнем насилии

Мария Каткова

Представители актера Брэда Питта опровергли обвинения в домашнем насилии, с которыми ранее выступила его экс-супруга Анджелина Джоли. Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвокатов звезды.

Питт ответил на обвинения в домашнем насилии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представители Питта заявили, что история Джоли каждый раз обрастает новыми подробностями, которые она не может подтвердить. Они также добавили, что актер не будет брать ответственность за то, чего он не делал.

"Это совершенно неправда", — заключили адвокаты актера.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли подала иск о домашнем насилии против своего экс-супруга Брэда Питта. По утверждениям звезды, он бил ее и детей.

Звёзды,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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