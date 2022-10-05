Питт ответил на обвинения в домашнем насилии

Представители актера Брэда Питта опровергли обвинения в домашнем насилии, с которыми ранее выступила его экс-супруга Анджелина Джоли . Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвокатов звезды.

Представители Питта заявили, что история Джоли каждый раз обрастает новыми подробностями, которые она не может подтвердить. Они также добавили, что актер не будет брать ответственность за то, чего он не делал.