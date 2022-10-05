Тайный роман и побои: что сейчас происходит в отношениях Питта и Джоли

Кажется, разборки Брэда Питта и Анджелины Джоли не закончатся никогда. Стало известно, что актриса подала иск к экс-супругу о домашнем насилии. Что известно об этом деле и что на самом деле сейчас происходит в отношениях звезд, читайте в материале «Рамблера».

В иске Джоли описываются детали конфликта сентября 2016 года. Тогда супруги летели из Франции в Калифорнию на частном самолете вместе с детьми. «Питт придушил одного из детей и ударил другого по лицу», а также «схватил Джоли за голову и потряс ее», сказано в документе. Также в заявлении говорится, что в какой-то момент Питт облил Джоли и детей пивом. Представители Брэда Питта уже отреагировали на обвинения со стороны актрисы.

В заявлении для CNN они назвали обвинения Джоли «полностью неверными».

Отметим, что сейчас Питт якобы встречается с моделью Эмили Ратаковски, но вынужден скрывать отношения от общественности из-за экс-супруги. Как пишет портал Page Six, актер якобы боится, что Джоли может окончательно настроить их общих детей против него.

Напомним, ожесточенная борьба Брэда Питта и Анджелины Джоли за детей развернулась сразу после развода звезд в 2016 году. Недавно актеру одобрили совместную опеку, однако его экс-супруга подала апелляцию и добилась отстранения судьи. После Питт подал прошение об отмене этого решения, после чего актриса выступила с заявлением, намекнув на домашнее насилие в их браке. В беседе с журналистом The Guardian Анджелина заявила, что опасается за безопасность своих детей.