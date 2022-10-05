“Джеймс Бонд” Броснан пожаловался на преследование женщины

Пирсу Броснану пришлось подать в суд на незнакомку, которая преследует актера и его семью, пишет Daily Mail.

Неприятная незнакомка часто появлялась у дома звезды и пыталась найти некоего Дика Ван Дайка – такое же имя вытатуировано на руке 55-летней сталкерши. Несколько раз женщина вступала в диалог с членами семьи Броснана, а также просила денег.

“Она дала мне две странные записки, сказала, что ей нужно $1,5 тыс. на новые шины, и передала мне нарисованный ею рисунок”, — рассказал актер.

Однажды мужчина все-таки вызвал полицию. Но офицеры не смогли арестовать странную женщину, поскольку в момент их приезда она находилась не на частной территории.

Теперь незнакомке судом запрещено преследовать актера и его семью, а также любыми способами – “прямо или косвенно” – связываться с ними.