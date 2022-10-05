“Джеймс Бонд” Броснан пожаловался на преследование женщины

Пирсу Броснану пришлось подать в суд на незнакомку, которая преследует актера и его семью, пишет Daily Mail.
Неприятная незнакомка часто появлялась у дома звезды и пыталась найти некоего Дика Ван Дайка – такое же имя вытатуировано на руке 55-летней сталкерши. Несколько раз женщина вступала в диалог с членами семьи Броснана, а также просила денег.
“Она дала мне две странные записки, сказала, что ей нужно $1,5 тыс. на новые шины, и передала мне нарисованный ею рисунок”, — рассказал актер.
Однажды мужчина все-таки вызвал полицию. Но офицеры не смогли арестовать странную женщину, поскольку в момент их приезда она находилась не на частной территории.
Теперь незнакомке судом запрещено преследовать актера и его семью, а также любыми способами – “прямо или косвенно” – связываться с ними.
Иногда звезд преследуют не только люди, но и неудачи. Ранее мы рассказывали о селебрити, столкнувшихся с длинной черной полосой в жизни.