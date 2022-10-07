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7 октября

Виктория Боня показала сгоревшее лицо после похода в горы

Мария Каткова

Телеведущая Виктория Боня показала, как изменилось ее лицо после восхождения на гору Манаслу I в Гималаях. Условия во время восхождения были суровыми и оставили отпечаток на ее лице. Фотографией она поделилась в социальных сетях.

Боня показала изменившееся лицо
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время путешествия у звезды произошел отек мозга, но врачи смогли стабилизировать ее состояние и она продолжила путь.

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На фотографии видно, что ее лицо сильно обгорело по линии защитных очков. Кроме того, кожа сильно обветрилась, в том числе и на губах. Однако Боня заявила, что люди редко рассказывают о неприятных сторонах восхождения на горы, поэтому она делится такими подробностями в социальных сетях.

Соцсети

Ранее сообщалось, что Боня попала в больницу после восхождения на гору.

Звёзды,Виктория Боня,
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