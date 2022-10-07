Хилькевич рассказала, что переживает экзистенциальный кризис

Актриса из России Анна Хилькевич поделилась своими переживаниями. Она опубликовала в своем Telegram-канале пост, где сообщила об экзистенциальном кризисе.

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По словам звезды, она переживала кризис один день. При этом до него она "взлетала высоко", поэтому ей было "больно", когда она начала переживать.

Также Хилькевич отметила, что ей тяжело даются такие перепады настроения, так как она всегда старается найти в себе "внутренний баланс".

"А находиться всегда наверху пока не получается. Хотя я знаю, что и это придет", — завершила пост звезда.