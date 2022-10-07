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57 минут назад

Анна Хилькевич рассказала, что переживает экзистенциальный кризис

Мария Каткова

Актриса из России Анна Хилькевич поделилась своими переживаниями. Она опубликовала в своем Telegram-канале пост, где сообщила об экзистенциальном кризисе.

Хилькевич рассказала, что переживает экзистенциальный кризис
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам звезды, она переживала кризис один день. При этом до него она "взлетала высоко", поэтому ей было "больно", когда она начала переживать.

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Также Хилькевич отметила, что ей тяжело даются такие перепады настроения, так как она всегда старается найти в себе "внутренний баланс".

"А находиться всегда наверху пока не получается. Хотя я знаю, что и это придет", — завершила пост звезда.

Ранее сообщалось, что Мусагалиев рассказал о тревоге из-за работы.

Звёзды,Анна Хилькевич,
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