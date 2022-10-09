Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
56 минут назад

Похороны Моисеева обошлись в 20 миллионов рублей

Мира Маркина

Похороны певца Бориса Моисеева стоили 20 миллионов рублей. Об этом стало известно в эфире передачи "Ты не поверишь" на НТВ.

Похороны Моисеева обошлись в 20 миллионов рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артиста похоронили в выполненном итальянскими мастерами гробу из красного дерева. Его стоимость - 230 тысяч рублей. Место на Троекуровском кладбище, где состоялась церемония прощания, обошлось более чем в один миллион рублей.

На похороны Бориса Моисеева пришли многие звезды отечественной эстрады, в том числе Филипп Киркоров. Он решил помочь директору певца Сергею Гороху деньгами и публично извинился за свое поведение по отношению к артисту, с которым они были друзьями более 40 лет:

"Боря, прости, что проявил к тебе бессознательное невнимание", - сказал Киркоров.

Борис Моисеев скончался 27 сентября от сердечной недостаточности.

Ранее стало известно, когда Моисеев впервые пережил инсульт.

Звёзды,Борис Моисеев,Филипп Киркоров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители