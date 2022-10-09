Похороны Моисеева обошлись в 20 миллионов рублей

Похороны певца Бориса Моисеева стоили 20 миллионов рублей. Об этом стало известно в эфире передачи "Ты не поверишь" на НТВ.

Артиста похоронили в выполненном итальянскими мастерами гробу из красного дерева. Его стоимость - 230 тысяч рублей. Место на Троекуровском кладбище, где состоялась церемония прощания, обошлось более чем в один миллион рублей.

На похороны Бориса Моисеева пришли многие звезды отечественной эстрады, в том числе Филипп Киркоров. Он решил помочь директору певца Сергею Гороху деньгами и публично извинился за свое поведение по отношению к артисту, с которым они были друзьями более 40 лет:

"Боря, прости, что проявил к тебе бессознательное невнимание", - сказал Киркоров.