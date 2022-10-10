Что скрывает красавчик из “Не родись красивой” Григорий Антипенко

Звезда театра и кино Григорий Антипенко 10 октября отмечает день рождения. Статный брюнет проснулся знаменитым, когда в осеннем сезоне на телеканале СТС вышли первые эпизоды сериала “Не родись красивой”. Антипенко вместе со славой обрел армию поклонниц. Но кто из них смог покорить его сердце? Об этом и расскажет сегодня “Рамблер”.

Ранний брак

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Лицедействовать Григорию Антипенко нравилось еще в подростковом возрасте. Однако после школы он решил получить более прикладную профессию. Григорий отучился на фармацевта и стал работать по профессии в аптеке. В те годы Антипенко встретил свою первую жену, Елену.

Молодая семья сперва жила с родителями, но позже перебралась в собственное гнездышко. В 1999 году Григорий стал отцом. Мальчика назвали Александром. В то время Григорий стал двигаться в сторону карьеры актера и поступил в Щукинское училище.

Рождение сына не спасло брак. Спустя семь лет семья Григория и Елены распалась. Сын Александр не остался без внимания отца. Более того, он решил идти по его стопам и стал студентом мастерской С. Женовача в ГИТИСе.

“Идиллия за кадром”

Следующая большая любовь в жизни Григория Антипенко случилась на съемках сериала “Не родись красивой” в 2005 году. Пока ему приписывали роман со звездой мелодрамы Нелли Уваровой (сыгравшей Катю Пушкареву), артист строил отношения с Юлией Такшиной.

Для Такшиной роль секретарши Вики Клочковой была одной из первых на телевидении. До учебы в Щукинском Юлия вовсе собиралась стать журналистом и училась на журфаке. Но желание быть артисткой повлияло на решение бросить факультет.

Отношения между Такшиной и Антипенко сложились не сразу. Он считал ее самовлюбленной и эгоистичной, а она его – ветренным. Но со временем артисты стали больше общаться, в том числе после работы. Пока их персонажи бесконечно воевали друг с другом “в кадре”, в реальной жизни Юлия и Григорий стали парой.

Брак актеры заключать не стали. Но это не помешало им дважды стать родителями. Так Антипенко подарил свою фамилию сыновьям Ивану и Федору. Поклонники восхищались актерской семьей, но однажды все закончилось. Юлия и Григорий решили расстаться.

По словам артиста, после очередной экспедиции в горы (Григорий с молодости увлекался альпинизмом) он решил жить один. Антипенко аргументировал свое желание стремлением к свободе, характером интроверта и неспособностью уживаться с людьми.

Юлия отпустила гражданского мужа. Несмотря на болезненный “развод” актерам удалось сохранить дружеские отношения. Григорий продолжает заботиться о сыновьях и часто общается с ними.

“Служебный роман”

Начиная с 2013 года, Григорий Антипенко перестал появляться на телеэкране. Актер сделал ставку на театральную сцену. Вот уже несколько лет Антипенко служит театру Вахтангова. И этот карьерный поворот вновь принес изменения в личной жизни артиста.

В 2015 году у актера начался роман с Татьяной Арнтгольц. Артисты стали партнерами по сцене в спектакле “Двое на качелях”. Романтическая связь их героев внезапно обрела реальные черты. Пара стала жить вместе. Соседи Татьяны не раз видели, как Григорий выносит мусор или гуляет во дворе с дочерью Арнтгольц от первого брака.

Однако два года спустя отношения разрушились. Долгое время в СМИ педалировали слух о том, что Татьяна оставила Григория ради петербургского актера Сергея Перегудова. С ним Арнтгольц познакомилась на съемочной площадке за три года до встречи с Антипенко.

Неожиданный союз

Долгое время о личной жизни Григория Антипенко ничего не было известно вообще. Но в 2019 году актер разоткровенничался, став гостем ток-шоу “Ты не поверишь”. Григорий рассказал, что 3 июля вновь стал отцом. У артиста родился четвертый наследник. Мальчика назвали Афанасий.