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3 часа назад

Волочкова рассказала, что не просила деньги в браке с миллиардером

Мария Каткова

Балерина Анастасия Волочкова вспомнила свой брак с миллиардером Сулейманом Керимовым. О нем она рассказала Teleprogramma.pro.

Волочкова рассказала правду о браке с миллиардером
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как призналась Волочкова, несмотря на то, что ее супруг был состоятельным мужчиной, она не просила у него деньги. Тем не менее, муж делал ей дорогие подарки, но это было по его собственному желанию.

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Звезда также поделилась своими принципами, которых придерживается в отношениях. Она отметила, что возлюбленные не должны зависеть друг от друга, в том числе и в финансовом плане. Основу отношений должны составлять доверие и искренность.

Ранее сообщалось, что Волочкову в парике сравнили с героиней фильмов ужасов.

Звёзды,Сулейман Керимов,Сергей Лазарев,Анастасия Волочкова,
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