Волочкова рассказала правду о браке с миллиардером

Балерина Анастасия Волочкова вспомнила свой брак с миллиардером Сулейманом Керимовым. О нем она рассказала Teleprogramma.pro.

Как призналась Волочкова, несмотря на то, что ее супруг был состоятельным мужчиной, она не просила у него деньги. Тем не менее, муж делал ей дорогие подарки, но это было по его собственному желанию.

Звезда также поделилась своими принципами, которых придерживается в отношениях. Она отметила, что возлюбленные не должны зависеть друг от друга, в том числе и в финансовом плане. Основу отношений должны составлять доверие и искренность.