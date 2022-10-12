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2 часа назад

Слава заявила о наличии возлюбленного

Мария Каткова

Певица Слава высказалась о своей личной жизни на фоне слухов о разводе. Об этом она сообщила во эфире выпуска шоу "Скажи правду" на RU.TV.

Слава высказалась после слухов о разводе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

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Слава ответила на слухи ироничным комментарием. Она заявила, что у нее нет мужа.

"Во-вторых, он небогатый", — добавила певица.

Сначала звезда заявила, что ответила на все вопросы ведущих, но потом добавила, что у нее в жизни есть любимый и близкий человек по имени Анатолий. Однако официально отношения возлюбленные не оформляли.

Ранее сообщалось, что Слава высказалась о внешности российских звезд.

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