Слава высказалась после слухов о разводе

Певица Слава высказалась о своей личной жизни на фоне слухов о разводе. Об этом она сообщила во эфире выпуска шоу "Скажи правду" на RU.TV.

Слава ответила на слухи ироничным комментарием. Она заявила, что у нее нет мужа.

Сначала звезда заявила, что ответила на все вопросы ведущих, но потом добавила, что у нее в жизни есть любимый и близкий человек по имени Анатолий. Однако официально отношения возлюбленные не оформляли.