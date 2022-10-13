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2 часа назад

Клуни и Робертс перестали скрывать отношение друг к другу

Мира Маркина

В прокате стартовала романтическая комедия “Билет в рай” с Джорджем Клуни и Джулией Робертс. Актерам досталась роль разведенной пары. Кстати Клуни и Робертс неоднократно подозревали в романе. Артисты решили расставить все точки над “и”, пишет Independent.

Робертс призналась, что она никогда не хотела перевести дружеские отношения с Клуни в романтические. Актер поддержал решение коллеги. Звезды часто проводят время вместе, но как друзья.

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Кстати, это не первое появление Клуни и Робертс в одном фильме. Ранее звезды встречались на съемочных площадках таких картин, как “Одиннадцать друзей Оушена”, “Двенадцать друзей Оушена”, “Финансовый монстр” и “Признания опасного человека”.

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