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2 часа назад

"Оказался продажной гнидой": Кушанашвили рассказал, как предал Кудрявцеву

Мира Маркина

Журналист и шоумен Отар Кушанашвили рассказал, как однажды предал дружбу с телеведущей Лерой Кудрявцевой ради денег. Этим он поделился в шоу на платформе Premier.

"Оказался продажной гнидой": Кушанашвили раскрыл, как предал Кудрявцеву
Фото: соцсетисоцсети

По словам Кушанашвили, они начали дружить с Кудрявцевой в 1992 году. Тогда у телеведущей появился ухажер по имени Дима, который заставил ее уйти с телевидения и стать домохозяйкой.

"Однажды мы с Лерой должны были поехать на фестиваль. Приезжаем в аэропорт, я курю, она рядом. Останавливается джип, выскакивают двое громил, за волосы берут Леру, тащат ее в машину, садятся и уезжают. Этот Дима настоял, чтобы она вернулась домой", — вспомнил шоумен.

Кудрявцева пропала с работы на год, но потом "на его условиях" вернулась. Тогда мужчина предложил Кушанашвили следить за телеведущей и докладывать ему обо всех ее передвижениях. За это журналисту предложили крупную сумму, и он согласился.

«"друг меня находит этот Дима, приглашает в ресторан. И рассказывает, что она вернулась на ТВ на его условиях, и предлагает следить за каждым ее шагом. Достает пачку денег...Я ненавижу себя! Зарплаты ведущего отчаянно не хватало многодетному отцу. Что во мне сломалось? Я оказался продажной гнидой", — рассказал Кушанашвили.

Он даже врал, чтобы получить от ухажера Кудрявцевой больше денег. Иногда телеведущая приходила на работу с последствиями побоев.

"Из-за меня он ее бил. Есть ли страшнее предательство? В итоге за Леру заступились, и этого абьюзера Диму побили".

Узнав о предательстве, Кудрявцева ударила его и плюнула ему в лицо. Они перестали общаться, но со временем телеведущая простила Кушанашвили.

Ранее Рустам Солнцев рассказал о проблемах со здоровьем Алены Водонаевой.

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