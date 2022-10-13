Экс-участник “Дома-2” случайно раскрыл диагноз Водонаевой

Блогер и шоумен Рустам Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro проговорился о состоянии здоровья бывшей участницы “Дома-2” Алены Водонаевой.

Со слов Солнцева, в молодом возрасте телезвезда пережила два микроинсульта. Однако несмотря на это Водонаева “потрясающе выглядит”, отметил ее коллега.

Шоумен также предположил, что 40-летней Водонаевой удается оставаться неотразимой благодаря популярным бьюти-процедурам – обертываниям и массажу, а не “уколам красоты” и филлерам.