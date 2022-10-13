Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
31 минуту назад

Рустам Солнцев рассказал о проблемах со здоровьем Алены Водонаевой

Мира Маркина

Блогер и шоумен Рустам Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro проговорился о состоянии здоровья бывшей участницы “Дома-2” Алены Водонаевой.

Экс-участник “Дома-2” случайно раскрыл диагноз Водонаевой
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Со слов Солнцева, в молодом возрасте телезвезда пережила два микроинсульта. Однако несмотря на это Водонаева “потрясающе выглядит”, отметил ее коллега.

Водонаева в купальнике подверглась критике

Шоумен также предположил, что 40-летней Водонаевой удается оставаться неотразимой благодаря популярным бьюти-процедурам – обертываниям и массажу, а не “уколам красоты” и филлерам.

Ранее “Рамблер” рассказывал о том, что произошло с квартирой для кота Алены Водонаевой.

Звёзды,Рустам Солнцев,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители