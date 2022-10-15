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1 час назад

Звезда группы «Корни» Алексей Кабанов признался, что простил Сати Казанову за измену

Катерина Саломе

Алексей Кабанов и Сати Казанова познакомились на проекте «Фабрика звезд». Молодые люди закрутили бурный роман, приковав этим к себе повышенное внимание. Музыкант рассказал об отношениях с певицей в эфире YouTube-шоу «Фабрика» с Яной Чу».

Звезда «Корней» признался, что простил Казанову за измену
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Недавно стало известно о том, что Сати изменила Алексею — это и послужило причиной их громкого расставания. Причем долгое время об этом никто не знал. Лишь недавно солист группы «Корни» публично заявил об этом.

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Как признался сам Кабанов, он рассказал об этом, чтобы хайпануть. На самом деле эта тема уже давно его не задевает, подчеркнул артист. По его словам, они давным-давно все решили с Сати и сейчас у них нет претензий друг к другу.

«В наше время хорошо хайпануть — дорогого стоит! То, что я сказал, был отчасти хайп-момент. В любом случае это было 20 лет назад», — отметил Кабанов.

Ранее мы писали о том, что Казанова объяснила, почему ушла из «Фабрики».

Звёзды,Алексей Кабанов,Сати Казанова,
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