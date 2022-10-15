Звезда «Корней» признался, что простил Казанову за измену

Алексей Кабанов и Сати Казанова познакомились на проекте «Фабрика звезд». Молодые люди закрутили бурный роман, приковав этим к себе повышенное внимание. Музыкант рассказал об отношениях с певицей в эфире YouTube-шоу «Фабрика» с Яной Чу».

Недавно стало известно о том, что Сати изменила Алексею — это и послужило причиной их громкого расставания. Причем долгое время об этом никто не знал. Лишь недавно солист группы «Корни» публично заявил об этом.

Как признался сам Кабанов, он рассказал об этом, чтобы хайпануть. На самом деле эта тема уже давно его не задевает, подчеркнул артист. По его словам, они давным-давно все решили с Сати и сейчас у них нет претензий друг к другу.

«В наше время хорошо хайпануть — дорогого стоит! То, что я сказал, был отчасти хайп-момент. В любом случае это было 20 лет назад», — отметил Кабанов.