«Старался держать лицо»: Басков — о борьбе с раком

Три года назад жизнь народного артиста России Николая Баскова буквально поделилась на до и после. От рака мозга скончался его горячо любимый отец Виктор Владимирович. В беседе с «Экспресс газетой» певец рассказал об этом непростом периоде.

По словам исполнителя, на протяжении всего периода борьбы его родителя со смертельным заболеванием, он сам находился в постоянном и очень сильном напряжении. Николай предпринимал все возможные попытки, чтобы спасти отца. Он трудился, не покладая рук, чтобы обеспечить Виктору Владимировичу лучшее лечение. Но в итоге рак все равно победил.

«На работе я старался держать лицо, быть позитивным. Каждый месяц приходили нерадостные анализы, папа медленно угасал. И были моменты, когда он уже не узнавал нас с мамой», — поделился болезненными воспоминаниями певец, добавив, что трагедия сильно отразилась на его психологическом состоянии».