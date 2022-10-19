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2 часа назад

Монеточка рассказала о психическом расстройстве

Мария Каткова

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) рассказала о необычном психическом расстройстве, которое связано с чисткой зубов. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Монеточка рассказала о психическом расстройстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда отметила, что слишком долго чистит зубы, и это — ее обсессия. Она засекла, что чистит зубы 12,5 минут. По словам певицы, если этот ритуал занимает меньшее время, она чувствует себя нервно и может прервать другие дела, чтобы пойти и почистить зубы еще раз.

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Она также добавила, что в последнее время этот симптом усугубился из-за тревожности.

Ранее сообщалось, что психолог рассказала о способе справиться с паническими атаками.

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