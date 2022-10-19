Монеточка рассказала о психическом расстройстве

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) рассказала о необычном психическом расстройстве, которое связано с чисткой зубов. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Звезда отметила, что слишком долго чистит зубы, и это — ее обсессия. Она засекла, что чистит зубы 12,5 минут. По словам певицы, если этот ритуал занимает меньшее время, она чувствует себя нервно и может прервать другие дела, чтобы пойти и почистить зубы еще раз.