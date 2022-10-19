С кем на самом деле встречается Эмили Ратаковски

Летом появились слухи, что Эмили Ратаковски расстается с Себастьяном Бер-Макклардом. Поговаривали, что причиной разрыва стали бесконечные измены со стороны Себастьяна. Эмили долго не комментировала разрыв с бывшим мужем и только недавно подтвердила, что свободна и готова к новым отношениям.

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Уже в конце августа в социальных сетях заговорили о возможном романе между моделью и Брэдом Питтом. Инсайдеры сообщили, что звезды пока не планируют афишировать отношения, потому что актер боится реакции бывшей супруги Анджелины Джоли. Однако кажется, что все эти слухи оказались только слухами. С кем на самом деле сейчас встречается Эмили Ратаковски, читайте в материале «Рамблера».

На днях папарацци засняли модель, целующейся с незнакомцем. Как пишут некоторые таблоиды, таинственным спутником звезды оказался Орасио Риспо. Мужчина родился и вырос в Нью-Йорке. Оросио работал какое-то время диджеем, а также владел и управлял студией звукозаписи в Бруклине Halcyon Record Shop, но в начале пандемии ему пришлось ее закрыть. Пока никаких официальных заявлений модель не делала, да и инсайдеры подозрительно молчат, поэтому нам остается только ждать комментариев Ратаковски (или же ее нового избранника).