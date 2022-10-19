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1 час назад

Анна Хилькевич призналась в комплексе из-за груди

Мария Каткова

Российская актриса Анна Хилькевич рассказала о комплексе, который преследовал ее в школе. Об этом сообщает "Газета.ру".

Хилькевич рассказала, что комплекс появился у нее в 9 классе, когда у подруг формы стали более округлыми, а у нее нет. Из-за этого над ней часто смеялись в школе.

Она решила ликвидировать проблему с помощью бюстгальтера с пуш-апом, но одноклассники все поняли и только сильнее начали травить школьницу.

Знаменитости, которых травили в школе

Как отметила актриса, в юности она пробовала разные способы увеличения груди: капустные салаты, мази и даже заклинания. Уже в более взрослом возрасте она осознанно подошла к проблеме и решилась на хирургическое вмешательство.

"И не пожалела", — констатировала факт звезда.

Ранее сообщалось, что Ивлеева потратила 34 миллиона рублей на свое шоу “Королевские кобры”.

Звёзды,Видео,Анна Хилькевич,
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