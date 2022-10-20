Звезды, которые вернулись к бывшим и пожалели

Давать второй шанс — всегда непросто. Еще сложнее вновь заслужить доверие. Если вы расстались с человеком и понимаете, что не можете без него жить, иногда можно вернуться. И некоторые люди действительно исправляются, но так происходит не всегда, и звезды — этому пример. О звездах, которые пожалели о возврате к бывшим, — в материале “Рамблера”.

Джессика Бил

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Актриса Джессика Бил начала встречаться с Джастином Тимберлейком в 2007 году, но спустя два года отношений пара решила расстаться. Что послужило причиной, неизвестно, но по слухам Тимберлейк изменял своей возлюбленной, а та провоцировала его скандалами. В итоге артист не выдержал и бросил ее по телефону. Позднее их отношения возобновились и в 2012 году они сыграли свадьбу. В браке появились два сына, и на первый взгляд пара выглядела счастливой.

Однако в конце 2019 года Тимберлейка заметили в клубе с коллегой по фильму, их сфотографировали папарацци, а снимки разошлись по всем СМИ. По слухам, на время отношения Билл и Тимберлейка прервались, но он сумел вымолить прощение.

Меган Фокс

Меган Фокс познакомилась со своим будущим супругом Брайаном Остином Грином, когда ей было 18 лет. Спустя два года они обручились, но спустя три года расстались. Год они смогли продержаться друг без друга и вновь обменялись кольцами и дело даже дошло до свадьбы. В браке они прожили пять лет, у них появились два сына. Однако снова что-то пошло не так, и звезды вновь подали заявление о разводе, и сразу же его забрали. Выяснилось, что пара ждет третьего ребенка. Окончательно брак распался в 2020 году. Супруги подали заявление о разводе и разошлись в разные стороны. Теперь Меган счастлива в браке с музыкантом Machine Gun Kelly.

Хлоя Морец