Экс-супруг Пелагеи собирается через суд уменьшить сумму алиментов

«Поступил иск об уменьшении размера алиментов с 1/4 части ежемесячного заработка и (или) иного дохода на 1/6», — цитирует канал пресс-службы Никулинского суда Москвы.

О том, почему Телегин стремится уменьшить сумму выплат, не сообщается. У Пелагеи и Телегина в 2017 году родилась дочь, а уже через два года они развелись.