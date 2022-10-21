Экс-супруг Пелагеи собирается через суд уменьшить сумму алиментов

Бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин намерен уменьшить сумму алиментов, обратившись в суд. Об этом сообщает «Пятый канал».
«Поступил иск об уменьшении размера алиментов с 1/4 части ежемесячного заработка и (или) иного дохода на 1/6», — цитирует канал пресс-службы Никулинского суда Москвы.
О том, почему Телегин стремится уменьшить сумму выплат, не сообщается. У Пелагеи и Телегина в 2017 году родилась дочь, а уже через два года они развелись.
Ранее певица выиграла суд против экс-супруга. Хоккеист подал апелляцию после проигранного в мае дела о разделе совместного имущества с Пелагеей после развода.
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