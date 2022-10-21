Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
38 минут назад

Экс-супруг Пелагеи собирается через суд уменьшить сумму алиментов

Диана Товсепова

Бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин намерен уменьшить сумму алиментов, обратившись в суд. Об этом сообщает «Пятый канал».

Экс-супруг Пелагеи собирается через суд уменьшить сумму алиментов
Фото: СоцсетиСоцсети

«Поступил иск об уменьшении размера алиментов с 1/4 части ежемесячного заработка и (или) иного дохода на 1/6», — цитирует канал пресс-службы Никулинского суда Москвы.

О том, почему Телегин стремится уменьшить сумму выплат, не сообщается. У Пелагеи и Телегина в 2017 году родилась дочь, а уже через два года они развелись.

Питт признался, как на самом деле переживал развод с Джоли

Ранее певица выиграла суд против экс-супруга. Хоккеист подал апелляцию после проигранного в мае дела о разделе совместного имущества с Пелагеей после развода.

Ранее мы сообщали о стоимости дома Пригожина в Швейцарии.

Звёзды,Иван Телегин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители