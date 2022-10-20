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1 час назад

Иосиф Пригожин признался, что его дом в Швейцарии стоит как квартира в Москве

Мария Кимакович

Стоимость двухэтажного загородного особняка музыкальный продюсер раскрыл в эксклюзивном интервью «Пятому каналу».

Пригожин раскрыл стоимость своего дома в Швейцарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пригожина, недвижимость он приобрел по цене, сопоставимой с той, которую заплатил за трехкомнатную квартиру в Москве. Причем, как отметил продюсер, на содержание дома в Швейцарии, в котором есть все условия для комфорта, у его семьи уходит меньше денег, чем на жилье в Подмосковье.

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Как отметил продюсер, по российским меркам его дом в Альпах считается роскошным, а вот для зарубежья это вполне обычный, даже бюджетный вариант. При этом Пригожин признался, что на второй этаж своего дома в Швейцарии за двадцать лет поднимался всего 2-3 раза, поскольку ему самому много не надо: достаточно кухни, спальни и гостиной на первом этаже.

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