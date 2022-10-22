Телеведущая, актриса и певица Анна Семенович назвала способы, которыми она пользуется для любви к самой себе. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
Она возмутилась и отметила, что не понимает, как можно не любит свою внешность, а также поделилась способами принять себя. Семенович посоветовала ежедневно подходить к зеркалу и признаваться себе в любви. Тем, кому действительно что-то в себе не нравится, она предложила изменить это.
Также звезда призвала менять не только свою внешность, но и развиваться внутренне. Она отметила существование тренингов и книг, которые помогают принять и полюбить свою внешность.
Ранее сообщалось, что Анна Семенович назвала любимое блюдо.