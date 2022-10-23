Ани Лорак впервые с 24 февраля выпустила песню на русском языке

"Творчество всегда спасало меня в самые сложные периоды жизни. Сегодня я дарю вам песню "Лабиринт". Верю, что настоящая любовь пройдет все жизненные испытания", - написала Ани Лорак.

Одним из первых отреагировал популярный российский певец, король эстрады, как его часто называют, Филипп Киркоров . Он поздравил Ани Лорак с премьерой, назвав ее "своей любимой" артисткой и "дивой".

Напомним, что не так давно Ани Лорак была вынуждена отменить европейский тур Лорак из-за украинских активистов, которые назвали ее предательницей. А президент Украины Владимир Зеленский наложил на нее санкции на пять лет. Теперь активы артистки на Украине будут заблокированы, лицензии и разрешения будут аннулированы, будет запрещен вывод капитала с Украины. Также у певицы отберут все государственные награды.