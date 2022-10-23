Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Ани Лорак впервые с 24 февраля выпустила песню на русском языке

Катя Кобышева

Известная певица Ани Лорак представила публике первую с 24 февраля песню на русском языке и показала клип, который можно увидеть на YouTube.

Ани Лорак впервые с 24 февраля выпустила песню на русском языке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Творчество всегда спасало меня в самые сложные периоды жизни. Сегодня я дарю вам песню "Лабиринт". Верю, что настоящая любовь пройдет все жизненные испытания", - написала Ани Лорак.

Одним из первых отреагировал популярный российский певец, король эстрады, как его часто называют, Филипп Киркоров. Он поздравил Ани Лорак с премьерой, назвав ее "своей любимой" артисткой и "дивой".

Ани Лорак вернулась в Россию

Напомним, что не так давно Ани Лорак была вынуждена отменить европейский тур Лорак из-за украинских активистов, которые назвали ее предательницей. А президент Украины Владимир Зеленский наложил на нее санкции на пять лет. Теперь активы артистки на Украине будут заблокированы, лицензии и разрешения будут аннулированы, будет запрещен вывод капитала с Украины. Также у певицы отберут все государственные награды.

Ранее Анна Седокова рассказала, как похудела на 10 килограмм за два месяца.

Звёзды,Владимир Зеленский,Анна Седокова,Филипп Киркоров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители