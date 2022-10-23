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42 минуты назад

Звезда сериала «СашаТаня» объявила о своей беременности

Катя Кобышева

Актриса Алина Ланина старается не выставлять личную жизнь на показ, но иногда делится с поклонниками важными событиями.

Звезда сериала «СашаТаня» объявила о своей беременности
Фото: Кадр из сериала "СашаТаня"Кадр из сериала "СашаТаня"

Так, после долгого молчания она вышла на связь с подписчиками и рассказала о своей беременности. Пол ребенка актриса не раскрыла, но срок уже 26 недель. Еще Алина Ланина сообщила, то купила коляску для двойни, так как первый ребенок еще маленький.

Беременная Ольга Орлова ответила на неудобные вопросы о материнстве

Напомним, что актриса в первые стала мамой в декабре 2020 года. У нее родился мальчик, которого назвали Львом.

Ранее Меган Фокс сняла обручальное кольцо.

Звёзды,Алина Ланина,Меган Фокс,Ольга Орлова,
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