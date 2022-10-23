Звезда сериала «СашаТаня» объявила о своей беременности

Актриса Алина Ланина старается не выставлять личную жизнь на показ, но иногда делится с поклонниками важными событиями.

Так, после долгого молчания она вышла на связь с подписчиками и рассказала о своей беременности. Пол ребенка актриса не раскрыла, но срок уже 26 недель. Еще Алина Ланина сообщила, то купила коляску для двойни, так как первый ребенок еще маленький.