Беременная Ольга Орлова рассказала, почему не боится рожать в 44 года. Об этом сообщает Super.ru.
Ведущая "Дома-2" призналась, что они с супругом давно мечтали о ребенке, но судьба не была благосклонна. У Ольги несколько раз не получалось выносить беременность.
Сейчас Орлова беременна вновь и чувствует себя отлично. Более того, она открыто беседует о материнстве со своими подписчиками, некоторые из которых задают неудобные вопросы. Например, нередко ей говорят:
"Вам будет 55, а ребенку всего 10, это же страшно!".
Однако Орлову это не пугает:
"Это вам страшно, а мне нет. Это мое осознанное и взвешенное решение".
Кроме того, звезда высказалась о суррогатном материнстве. Ольга призналась, что положительно относится к этому явлению и считает женщин, которые становятся суррогатными матерями, ангелами:
"Цель более чем благородна! Представьте, что кто-то по медицинским показаниям никогда не сможет выносить ребенка?! Я считаю этих женщин ангелами для тех родителей, которые просто никогда бы не смогли иметь детей, если бы не сурмамы! Ну и не стоит забывать, что сурмама вынашивает не своего биологического ребенка, а чужого".
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что девушка Сарика Андреасяна объявила о беременности.