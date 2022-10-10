"Цель более чем благородна! Представьте, что кто-то по медицинским показаниям никогда не сможет выносить ребенка?! Я считаю этих женщин ангелами для тех родителей, которые просто никогда бы не смогли иметь детей, если бы не сурмамы! Ну и не стоит забывать, что сурмама вынашивает не своего биологического ребенка, а чужого".