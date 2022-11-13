Звезды, которые странно вели себя на камеру

Существует масса теорий заговора, которые объясняют разницу между звездами мировой величины и простыми людьми. Сторонники этих теорий ликуют, когда очередная знаменитость ведет себя странно, и это фиксируют камеры. Ведь это лишний раз доказывает, что звезды сильно отличаются от нас. Тем не менее, на каждый прецедент есть свое объяснение. О том, что происходило со звездами — в материале “Рамблера”.

Кэтти Перри

Кадр из видео

На одном из концертов у звезды начал неожиданно закрываться один глаз, как у куклы. При этом второй глаз продолжал смотреть в одну точку. Сначала певица этого не заметила, а потом начала нажимать в область виска, после чего веко вставало на место. Фанаты оказались обеспокоены этим видео и заявили, что певица будто нажимает на какую-то кнопку.

Сама звезда видео не комментировала, но многие эксперты-визажисты предположили, что у певицы склеились ресницы. Дело в том, что для сценических образов часто используются ресницы на магнитах, поэтому звезда пыталась оттянуть ресницу, чтобы разъединить магниты.

Эминем

Кадр из видео

В 2013 году рэпер заставил весь мир говорить о том, что на самом деле он — робот. Он стал гостем спортивного канала и вместе с ведущими обсуждал матч по американскому футболу. Однако во время интервью он как будто завис и начал смотреть в одну точку за пределами кадра. Его глаза расширились, как будто его что-то напугало, а сам он покачивался из стороны в сторону. Все это происходило в прямом эфире на протяжении нескольких минут, после чего он очнулся и спросил: “Что случилось?”. Сам он никак не комментировал этот инцидент.

Билли Айлиш

Кадр из видео