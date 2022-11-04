Звезды, у которых было тяжелое детство

Многие уверены, что большинство звезд родились “с золотой ложкой” во рту. На самом деле, действительно существуют целые актерские династии, которые тянутся уже не первое десятилетие. Однако таких актеров единицы, большинство сами пробивали себе путь к славе. Были и те, кто пробирался наверх с самых низов. В материале “Рамблера” — звезды, которые пережили тяжелое детство.
Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выросла в совсем неблагополучной семье. Ее отец страдал от алкогольной зависимости, а мать была агрессивной и часто издевалась над девочкой. Ее избивали ремнем из-за плохих оценок или неподобающего поведения, и часто считали обузой. Родители между собой также дрались, поэтому Сябитова призналась, что ей хотелось быстрее сбежать из дома. Она поступила в университет, уехала и проработала собственные травмы.
Супермодель родилась в бедной семье в Нижнем Новгороде. Ее мать практически не зарабатывала, а когда родился второй ребенок с особенностями, отец ушел из семьи. Наталье приходилось самой ухаживать за сестрой: кормить, одевать и гулять с ней. А также она сама зарабатывала деньги, когда была совсем маленькой. У Водяновой нет даже диплома о среднем образовании — она не закончила школу, так как зарабатывала на жизнь. Сейчас ее история больше похожа на сказку, и это действительно так. Ведь она смогла прославится и выйти замуж за наследника богатейшей династии.
Известная актриса родилась в неблагополучной семье. Ее отец ушел от матери, когда она родилась, но довольно скоро в их семье появился отчим. Мужчина страдал алкоголизмом и издевался над девочкой, а из-за долгов родителей они постоянно переезжали из города в город. Когда Мур была постарше, отчим покончил с собой и она узнала, что он не был ее родным отцом. Когда будущей звезде было 16 лет, она ушла из дома и начала работать моделью, так и началась ее карьера.