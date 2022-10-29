Гвердцители отменила выступления из-за семейной трагедии

В СМИ появилась информация о смерти мамы певицы Тамары Гвердцители. На фоне печальных новостей артистка приостановила выступления. “МК” выяснили у продюсера певицы Сергея Пудовкина, вернется ли к концертной деятельности Тамара Михайловна в ближайшее время.
По словам Пудовкина, смерть матери выбила Тамару Михайловну из колеи. Артистку дважды госпитализировали.
“Состояние у нее чрезвычайно плохое и с точки зрения эмоционального состояния, и с точки зрения физических сил. (...) Она жила для мамы. Она провела с ней всю жизнь”, – подчеркнул собеседник издания.
Также Сергей Пудовкин подтвердил слухи об отмене выступлений. Он выразил надежду, что рано или поздно Тамара Михайловна все же вернется на сцену.
Ранее “Рамблер” писал о том, как пережить боль утраты.