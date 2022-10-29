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2 часа назад

Тамара Гвердцители отменила выступления из-за смерти матери

Мира Маркина

В СМИ появилась информация о смерти мамы певицы Тамары Гвердцители. На фоне печальных новостей артистка приостановила выступления. “МК” выяснили у продюсера певицы Сергея Пудовкина, вернется ли к концертной деятельности Тамара Михайловна в ближайшее время.

Гвердцители отменила выступления из-за семейной трагедии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Пудовкина, смерть матери выбила Тамару Михайловну из колеи. Артистку дважды госпитализировали.

“Состояние у нее чрезвычайно плохое и с точки зрения эмоционального состояния, и с точки зрения физических сил. (...) Она жила для мамы. Она провела с ней всю жизнь”, – подчеркнул собеседник издания.

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Также Сергей Пудовкин подтвердил слухи об отмене выступлений. Он выразил надежду, что рано или поздно Тамара Михайловна все же вернется на сцену.

Ранее “Рамблер” писал о том, как пережить боль утраты.

Звёзды,Тамара Гвердцители,
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