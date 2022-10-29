Бывшая первая леди Франции удивила фанатов фото в бикини

Карла Бруни до того, как стать женой Николя Саркози, была известной в мире супермоделью. И официально она не объявляла о завершении карьеры. Ведь несмотря на возраст – а Бруни 54 года – знаменитости удается поддерживать себя в безупречной форме и продолжать участие в съемках.