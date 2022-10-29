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2 часа назад

Бывшая первая леди Франции удивила фанатов фото в бикини

Мира Маркина

Модель и певица Карла Бруни порадовала подписчиков в соцсетях новыми снимками. Белоснежное бикини на фоне морских пейзажей взволновало фолловеров знаменитости.

Бывшая первая леди Франции удивила фанатов фото в бикини
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Карла Бруни до того, как стать женой Николя Саркози, была известной в мире супермоделью. И официально она не объявляла о завершении карьеры. Ведь несмотря на возраст – а Бруни 54 года – знаменитости удается поддерживать себя в безупречной форме и продолжать участие в съемках.

“Бабье лето”, — подписала новые снимки в личном блоге бывшая первая леди Франции.

Соцсети

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Подписчики Бруни не остались равнодушными к новой публикации. Многие рассыпались в комплиментах.

Ранее мы рассказывали, как Ида Галич решилась на откровенную съемку в белье.

Звёзды,Ида Галич,Николя Саркози,
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