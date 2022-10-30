Хирург прокомментировала пластику Эфрона

Актер Зак Эфрон кардинально изменил внешность, но все же не добился желаемого «брутального» эффекта, утверждает пластический хирург Надежда Петраш. Ее слова передает StarHit.

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По ее словам, 35-летний актер совершенно точно прибегает к филлерам в области лба, так как в его возрасте кожа не может быть такой гладкой.

Также эксперт отметила увеличение губ — от природы у Эфрона они тонкие. Актер не обделил вниманием и нижнюю часть лица — вставил силиконовый имплант в подбородок, чтобы челюсть была более угловатой и «мужской».

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