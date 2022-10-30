Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
28 минут назад

Хирург прокомментировала пластические операции Зака Эфрона

Мира Маркина

Актер Зак Эфрон кардинально изменил внешность, но все же не добился желаемого «брутального» эффекта, утверждает пластический хирург Надежда Петраш. Ее слова передает StarHit.

Хирург прокомментировала пластику Эфрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, 35-летний актер совершенно точно прибегает к филлерам в области лба, так как в его возрасте кожа не может быть такой гладкой.

Хирург назвал самые популярные пластические операции у мужчин

Также эксперт отметила увеличение губ — от природы у Эфрона они тонкие. Актер не обделил вниманием и нижнюю часть лица — вставил силиконовый имплант в подбородок, чтобы челюсть была более угловатой и «мужской».

соцсети

Ранее пластический хирург прокомментировала операции Мадонны.

Звёзды,Зак Эфрон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители