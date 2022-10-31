Поргина раскрыла большую тайну актрисы Большовой

В последнее время имя Анны Большовой не сходит с “первых полос” в связи со смертельным ДТП. Напомним, о нем стало известно не сразу. Коллега артистки по театру “Ленком” Людмила Поргина рассказала о еще одной тайне Большовой в программе “Звезды сошлись”.