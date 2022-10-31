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36 минут назад

Людмила Поргина рассказала о тайном браке Анны Большовой

Мира Маркина

В последнее время имя Анны Большовой не сходит с “первых полос” в связи со смертельным ДТП. Напомним, о нем стало известно не сразу. Коллега артистки по театру “Ленком” Людмила Поргина рассказала о еще одной тайне Большовой в программе “Звезды сошлись”.

Поргина раскрыла большую тайну актрисы Большовой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Поргина утверждает, что Анна Большова в молодости вышла замуж за сводного брата. Но брак существовал недолго. Факт создания такой семьи смутил коллег Анны, заметила Людмила Поргина.

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Также актриса предположила, что разлад в семье Анны случился из-за ее мамы, которая стала жертвой индийской секты.

“Ее мама (...) привозит женщину оттуда к себе домой, папа ее тогда был руководителем военного завода. Короче, через месяц маму убирают из дому, мачеха остается”, – рассказала Поргина.

Ранее мы рассказывали о скандале между Большовой и директором “Ленкома”.

Звёзды,Людмила Поргина,Анна Большова,
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