Поргина раскрыла большую тайну актрисы Большовой

В последнее время имя Анны Большовой не сходит с “первых полос” в связи со смертельным ДТП. Напомним, о нем стало известно не сразу. Коллега артистки по театру “Ленком” Людмила Поргина рассказала о еще одной тайне Большовой в программе “Звезды сошлись”.
Поргина утверждает, что Анна Большова в молодости вышла замуж за сводного брата. Но брак существовал недолго. Факт создания такой семьи смутил коллег Анны, заметила Людмила Поргина.
Также актриса предположила, что разлад в семье Анны случился из-за ее мамы, которая стала жертвой индийской секты.
“Ее мама (...) привозит женщину оттуда к себе домой, папа ее тогда был руководителем военного завода. Короче, через месяц маму убирают из дому, мачеха остается”, – рассказала Поргина.
Ранее мы рассказывали о скандале между Большовой и директором “Ленкома”.