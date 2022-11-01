Стас Пьеха оценил "кальянный рэп" и назвал любимых исполнителей

Российский певец Стас Пьеха рассказал "Рамблеру" о своем отношении к новым веяниям в музыке и любимых исполнителях, чьи песни он готов слушать постоянно.
По словам Стаса Пьехи, выросшего в музыкальной семье, в его доме всегда играла музыка самых разных жанров. Еще будучи ребенком, он слушал ее и воспроизводил, пока кто-то из близких не решил устроить его в хоровое.
Затем, музыка сама его повела. Работа в разных коллективах привела к тому, что он стал петь профессионально.
"На мой взгляд, это был какой-то естественный выбор", — рассказал Пьеха "Рамблеру".
Пьеха рассказал "Рамблер" о любимых исполнителях, чьи треки, певец сам может слушать на повторе:
Таких песен много. Это и творчество Николая Носкова, я слушал его с удовольствием и раньше, и слушаю сейчас, когда песни попадаются в моём плейлисте. Мне нравятся отдельные произведения Варвары Визбор, это очень одаренная девочка с волшебным голосом. Я обожаю Coldplay, слушаю их уже много лет до того, как это стало мейнстримом. Люблю самую разную музыку.
Кроме того, музыкант раскрыл отношение к популярному в последние годы "кальянному рэпу", особому жанру лирических песен:
Мне нравится творчество Mary Gu - мне понятна ее жизненная история, ее образ, она прекрасная вокалистка и автор. Она существует в неких рамках жанра и весьма успешно себя реализует. Мне нравится творчество Jony - он замечательный человек, музыкант, который живет творчеством 24 на 7. Мне импонирует Асия и как автор, и как исполнительница, у нее очень женственная манера, таких артисток очень немного. Нравятся какие-то отдельные песни молодых исполнителей.
Не скажу, что критикую «кальянный рэп», все жанры имеют право на существование, если сделаны талантливо. Те же Hammali&Navai очень обогатили этот жанр. Но, лично для меня, «кальянный рэп» уместен не везде, должна быть особая атмосфера.