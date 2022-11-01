Стас Пьеха оценил "кальянный рэп" и назвал любимых исполнителей

Таких песен много. Это и творчество Николая Носкова, я слушал его с удовольствием и раньше, и слушаю сейчас, когда песни попадаются в моём плейлисте. Мне нравятся отдельные произведения Варвары Визбор, это очень одаренная девочка с волшебным голосом. Я обожаю Coldplay, слушаю их уже много лет до того, как это стало мейнстримом. Люблю самую разную музыку.