Боня хочет лишить Киркорова звания

«Он пишет и мне, обзывая такими словами. Я считаю, что нужно создать петицию и обратиться к президенту, лишить его звания народного артиста. Мы не заслужили таких народных артистов, я считаю. Человек, который является народным артистом России, не имеет права оскорблять женщин», – пишет Боня.