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2 часа назад

Боня хочет лишить Киркорова звания народного артиста

Катя Кобышева

Скандал между Викторией Боней и Филиппом Киркоровым набирает обороты в соцсетях. Теперь бывшая участница шоу "Дом-2" выступила с новым предложением.

Боня хочет лишить Киркорова звания
Фото: РамблерРамблер

По мнению Виктории Бони, нужно создать петицию и обратиться к президенту с просьбой лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста.

«Он пишет и мне, обзывая такими словами. Я считаю, что нужно создать петицию и обратиться к президенту, лишить его звания народного артиста. Мы не заслужили таких народных артистов, я считаю. Человек, который является народным артистом России, не имеет права оскорблять женщин», – пишет Боня.

Коротко напомним, с чего все началось. Певица Наргиз Закирова прокомментировала афиши выступления Киркорова в Ташкенте словами "Понаехали", Киркоров со сцены оскорбил артистку, назвав "уродиной". За Наргиз вступилась Боня, указав Киркорову на то что поступает он не по-мужски. Певец не стал выбирать выражения и грубо ответил Боне. Конфликт развивается дальше.э

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Ранее Алена Водонаева высказалась о беременности.

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