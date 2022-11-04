Селена Гомес призналась, что не сможет родить

Актриса и певица Селена Гомес рассказала, почему не сможет родить ребенка. Своими страхами она поделилась в интервью изданию Rolling Stone.

Фото: Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"

Инервью получилось очень личным и откровенным. В частности речь зашла о беременности и родах. Актриса объяснила, почему она не сможет родить ребенка. Дело вовсе не в медицинских показаниях, а в том, что ей просто страшно. Раньше она много раз говорила, что вообще-то мечтает о том, чтобы создать собственную семью и стать матерью.

Но, как призналась Селена Гомес в интервью, при виде беременных женщин она испытывает не радость и не зависть, а невероятный страх. На фоне этих страхов у нее развился психоз, она даже лежала в клинике и принимала успокоительные.

И тем не менее знаменитость не смотря на все страхи считает, что должна стать матерью, как бы страшно ей не было.