"Зла за свою робость": Сябитова назвала своего мужского кумира

"А вот с кумиром и моей эротической фантазией Джеки Чаном вышла промашка. Я столкнулась с ним в коридоре Останкино, и так растерялась, и застеснялась, что не решилась с ним сфотографироваться. Теперь очень жалею, и зла на себя за свою робость".