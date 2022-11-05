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2 часа назад

"Зла на себя за свою робость": Роза Сябитова назвала своего мужского кумира

Стелла Шмель

Известная телесваха Роза Сябитова рассказала, кого из мужчин она считает своим кумиров и "эротической фантазией". Звезда опубликовала пост в своем Telegram-канале на эту тему. Она порассуждала на тему мужчин, которых считает недостижимым идеалом.

"Зла за свою робость": Сябитова назвала своего мужского кумира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сябитова отметила, что благодаря своей работе на телевидении ей удалось познакомиться с американским актером японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, который был гостем на шоу "Давай поженимся".

"А воспоминания об объятиях Микеле Плачидо (моего любимого комиссара Коррадо Каттани в телесериале «Спрут»), до сих пор вызывают у меня приятные мурашки", - отметила она.

Также она рассказала, кто является ее главной фантазией и о чем она жалеет.

Сябитова дала совет содержанкам

"А вот с кумиром и моей эротической фантазией Джеки Чаном вышла промашка. Я столкнулась с ним в коридоре Останкино, и так растерялась, и застеснялась, что не решилась с ним сфотографироваться. Теперь очень жалею, и зла на себя за свою робость".

Ранее мы писали, что Сябитова высказалась о возвращении "Давай поженимся!".

Звёзды,Роза Сябитова,
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