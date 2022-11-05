"Зла за свою робость": Сябитова назвала своего мужского кумира

Известная телесваха Роза Сябитова рассказала, кого из мужчин она считает своим кумиров и "эротической фантазией". Звезда опубликовала пост в своем Telegram-канале на эту тему. Она порассуждала на тему мужчин, которых считает недостижимым идеалом.
Сябитова отметила, что благодаря своей работе на телевидении ей удалось познакомиться с американским актером японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, который был гостем на шоу "Давай поженимся".
"А воспоминания об объятиях Микеле Плачидо (моего любимого комиссара Коррадо Каттани в телесериале «Спрут»), до сих пор вызывают у меня приятные мурашки", - отметила она.
Также она рассказала, кто является ее главной фантазией и о чем она жалеет.
"А вот с кумиром и моей эротической фантазией Джеки Чаном вышла промашка. Я столкнулась с ним в коридоре Останкино, и так растерялась, и застеснялась, что не решилась с ним сфотографироваться. Теперь очень жалею, и зла на себя за свою робость".
Ранее мы писали, что Сябитова высказалась о возвращении "Давай поженимся!".