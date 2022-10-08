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51 минуту назад

Роза Сябитова назвала ошибкой надежду содержанок на замужество

Мария Каткова

Экс-телеведущая программы "Давай поженимся" Роза Сабитова назвала главную ошибку содержанок. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Сябитова дала совет содержанкам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что такие девушки уверены, что нравятся всем без исключения, и что потом мужчина обязательно позовет их замуж. Однако, как объяснила Сабитова, это происходит редко. Звезда пояснила, что если женщина зависит от мужчины в финансовом плане, то он начинает чувствовать себя ее "хозяином" и не боится потерять.

Звезда "Содержанок" рассказала, как относится к реальным содержанкам

Телеведущая посоветовала женщинам не просить ничего у мужчин. Если они захотят, то сами все сделают и дадут. При этом, независимую женщину тоже могут бросить, но она "будет вызывать уважение".

Ранее сообщалось, что Лена Катина рассказала о проблемах с психикой сына.

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