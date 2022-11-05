Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

СМИ: Джонни Депп расстался со своей девушкой-юристом, защищавшей его в суде

Мира Маркина

59-летний Джонни Депп расстался со своей 37-летней возлюбленной, адвокатом Джоэль Рич. Об этом сообщает Page Six.

СМИ: Депп расстался со своей девушкой-юристом
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Знаменитый актер познакомился с юристом в 2018 году, когда Рич представляла его интересы в суде против британского таблоида The Sun.

Экс-супруга Джонни Деппа уехала в Испанию и сменила имя

По данным издания TMZ, артист и адвокат состояли в открытых романтических отношениях на протяжении четырех лет. Об обстоятельствах, послуживших причиной разрыва, СМИ не уточняют.

В данный момент Депп находится в гастрольном туре вместе с британским гитаристом Джеффом Беком, с которым актер выпустил альбом.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Джонни Депп станет моделью на показе бренда Рианны.

Звёзды,Джефф Бек,Джонни Депп,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители