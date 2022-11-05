СМИ: Депп расстался со своей девушкой-юристом

59-летний Джонни Депп расстался со своей 37-летней возлюбленной, адвокатом Джоэль Рич. Об этом сообщает Page Six.

Знаменитый актер познакомился с юристом в 2018 году, когда Рич представляла его интересы в суде против британского таблоида The Sun.

По данным издания TMZ, артист и адвокат состояли в открытых романтических отношениях на протяжении четырех лет. Об обстоятельствах, послуживших причиной разрыва, СМИ не уточняют.

В данный момент Депп находится в гастрольном туре вместе с британским гитаристом Джеффом Беком, с которым актер выпустил альбом.