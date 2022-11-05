СМИ: Депп расстался со своей девушкой-юристом

59-летний Джонни Депп расстался со своей 37-летней возлюбленной, адвокатом Джоэль Рич. Об этом сообщает Page Six.
Знаменитый актер познакомился с юристом в 2018 году, когда Рич представляла его интересы в суде против британского таблоида The Sun.
По данным издания TMZ, артист и адвокат состояли в открытых романтических отношениях на протяжении четырех лет. Об обстоятельствах, послуживших причиной разрыва, СМИ не уточняют.
В данный момент Депп находится в гастрольном туре вместе с британским гитаристом Джеффом Беком, с которым актер выпустил альбом.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Джонни Депп станет моделью на показе бренда Рианны.