Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

Екатерина Андреева рассказала, как ей удается сохранять молодость и красоту

Мира Маркина

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась в своих социальных сетях секретами, которые помогают ей оставаться в форме и сохранять свою красоту.

Андреева рассказала, как ей удается сохранять молодость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вещдущая отметила, что одним их самых важных аспектов является здоровый сон, который должен быть в полнейшей темноте, так как это способствует выработке мелатонина – гормона сна. Также она отметила, что оптимальная температура воздуха в доме – 17-20 градусов. Андреева, помимо прочего, подчеркнула важность ортопедической подушки.

«Прежде всего — сон в одно и то же время в полнейшей темноте. От 17 до 20 градусов в комнате (не зря говорят, что я заморозилась) и ортопедические подушка — обязательно. Много воды. Витамины и бады строго по анализам. Спорт, питание — это вообще отдельная тема» – поделилась с подписчиками телеведущая.

Топ-5 секретов красоты Ирины Шейк, которыми может воспользоваться каждая

Также Екатерина Андреева посоветовала уделять внимание очищуению кожу два раза в день, вне зависимости от того, пользуетесь ли вы косметикой. А весной и осенью посещать косметолога и проводить курс пилингов, чтобы обновить кожу и запустить процессы омоложения.

Ранее "Рамблер" рассказывал о секретах красоты Клеопатры.

Звёзды,Екатерина Андреева,Ирина Шейк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители