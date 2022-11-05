Андреева рассказала, как ей удается сохранять молодость

«Прежде всего — сон в одно и то же время в полнейшей темноте. От 17 до 20 градусов в комнате (не зря говорят, что я заморозилась) и ортопедические подушка — обязательно. Много воды. Витамины и бады строго по анализам. Спорт, питание — это вообще отдельная тема» – поделилась с подписчиками телеведущая.