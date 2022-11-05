Андреева рассказала, как ей удается сохранять молодость

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась в своих социальных сетях секретами, которые помогают ей оставаться в форме и сохранять свою красоту.
Вещдущая отметила, что одним их самых важных аспектов является здоровый сон, который должен быть в полнейшей темноте, так как это способствует выработке мелатонина – гормона сна. Также она отметила, что оптимальная температура воздуха в доме – 17-20 градусов. Андреева, помимо прочего, подчеркнула важность ортопедической подушки.
«Прежде всего — сон в одно и то же время в полнейшей темноте. От 17 до 20 градусов в комнате (не зря говорят, что я заморозилась) и ортопедические подушка — обязательно. Много воды. Витамины и бады строго по анализам. Спорт, питание — это вообще отдельная тема» – поделилась с подписчиками телеведущая.
Также Екатерина Андреева посоветовала уделять внимание очищуению кожу два раза в день, вне зависимости от того, пользуетесь ли вы косметикой. А весной и осенью посещать косметолога и проводить курс пилингов, чтобы обновить кожу и запустить процессы омоложения.
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