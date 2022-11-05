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1 час назад

Прилучный впервые признался, почему так внезапно женился на Брутян

Мира Маркина

Поклонники известного на всю страну актера Павла Прилучного в свое время были ошарашены его разводом с Агатой Муцениеце, после чего их еще больше удивила новая свадьба актера с его коллегой по цеху Хепюр Брутян. Этой весной молодые внезапно поженились, однако об их романе было мало кому известно.

Прилучный впервые признался, почему так внезапно женился
Фото: СоцсетиСоцсети

В разговоре с изданием Woman.ru Прилучный впервые раскрыл истинную причину такой скорой свадьбы с Брутян, признавшись, что не видит смысла в долгих отношениях до заключения брака.

«Не вижу смысла тянуть, общаться с девушкой 10–20 лет, а потом говорить: «Ну ладно, давай поженимся». Когда слишком долго живешь с человеком, это становится привычкой. Думаешь, мне с этим человеком удобно. Но это совершенно не то» – объяснил актер.

В соцсетях оказалось фото Прилучного и Брутян из ЗАГСа

Также он признался, что верит в любовь с первого взгляда и считает, что только таким и бывает истинное чувство, потому когда любовь случается, необходимо сразу «брать быка за рога», по словам Прилучного.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Карпович больше не появится на одной сцене с Прилучным.

Звёзды,Агата Муцениеце,
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