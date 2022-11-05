Концертный директор заявила, что Наргиз била своего мужа

"Раньше работала вместе со звукорежиссером Олегом Тогобицким и композитором Владимиром Бородиным, - говорит Наталия. – Они оба недавно ушли из жизни. Так вот однажды мы снимали клип для Филиппа Балзано. Помню, как вся съемочная группа и музыканты сидели в гримерке, а он нам рассказывал, как Наргиз, будучи с ним в браке, кричала на него и даже била! Она тогда пела в кабаках и говорила, что хочет попасть на большую сцену".