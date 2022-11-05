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51 минуту назад

Концертный директор заявила, что Наргиз била своего мужа

Стелла Шмель

Концертный директор Наталия Кузьмина заявила, что певица Наргиз занималась рукоприкладством и била своего супруга. Об этом Кузьмина заявила в беседе с порталом Prozvezd. Женщина призналась, что была знакома с бывшим мужем артистки, итальянским певцом Филиппом Балзано.

Концертный директор заявила, что Наргиз била своего мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Раньше работала вместе со звукорежиссером Олегом Тогобицким и композитором Владимиром Бородиным, - говорит Наталия. – Они оба недавно ушли из жизни. Так вот однажды мы снимали клип для Филиппа Балзано. Помню, как вся съемочная группа и музыканты сидели в гримерке, а он нам рассказывал, как Наргиз, будучи с ним в браке, кричала на него и даже била! Она тогда пела в кабаках и говорила, что хочет попасть на большую сцену".

Ранее мы писали, что 51-летняя Наргиз станет матерью в четвертый раз.

Звёзды,Владимир Бородин,
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