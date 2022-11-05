Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Николай Трубач возложил цветы на могилу Бориса Моисеева

Стелла Шмель

Певец Николай Трубач посетил могилу Бориса Моисеева. Он принес с собой букет красных роз и возложил цветы в память об усопшем артисте. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трубач возложил цветы на могилу Моисеева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Николай Трубач посетил могилу Моисеева спустя 40 дней со дня смерти певца.

Также с Трубачом на могиле побывал и Сергей Горох, бывший директор Бориса Моисеева. У него также был при себе букет, но уже белого цвета.

Напомним, Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года, он не пережил третий инсульт. Артист умер на 69 году жизни.

Похороны Моисеева обошлись в 20 миллионов рублей

В последние годы он вел затворнический образ жизни, редко появлялся на публике и общался с очень ограниченным кругом близких людей.

Ранее мы писали, что продюсер Моисеева рассказал о посмертном альбоме певца.

Звёзды,Николай Трубач,Борис Моисеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители