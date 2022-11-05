Трубач возложил цветы на могилу Моисеева

Певец Николай Трубач посетил могилу Бориса Моисеева. Он принес с собой букет красных роз и возложил цветы в память об усопшем артисте. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Николай Трубач посетил могилу Моисеева спустя 40 дней со дня смерти певца.

Также с Трубачом на могиле побывал и Сергей Горох, бывший директор Бориса Моисеева. У него также был при себе букет, но уже белого цвета.

Напомним, Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года, он не пережил третий инсульт. Артист умер на 69 году жизни.

В последние годы он вел затворнический образ жизни, редко появлялся на публике и общался с очень ограниченным кругом близких людей.