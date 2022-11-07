Друг Бориса Моисеева назвал причину смерти певца

Со дня смерти популярного артиста и певца Бориса Моисеева прошло уже 40 дней. Его старый товарищ и близкий друг певец Николай Трубач предположил, что Моисеев ушел из жизни, не сумев принять тот факт, что больше не может заниматься любимым делом. Об этом Трубач рассказал изданию ProZvezd.
«Человек устал от этой борьбы, которая выпала ему в последние годы и лишила его сцены — самого любимого и святого места в его жизни. Это было самым тяжелым испытанием для него – не дай Бог никому. Боря же был королем сцены. Он — самый яркий из тех артистов, которых я знаю. Мы потеряли глыбу!» – рассказал Николай Трубач.
Напомним, Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни. Артист пережил несколько инсультов, после которых все больше оставался дома и в итоге начал вести практически затворнический образ жизни. Последствия инсультов не позволяли артисту появляться на сцене, а профессия была для него самым главным в жизни.
Ранее "Рамблер" рассказывал о посмертном альбоме Бориса Моисеева.