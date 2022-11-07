Друг Бориса Моисеева назвал причину смерти певца

«Человек устал от этой борьбы, которая выпала ему в последние годы и лишила его сцены — самого любимого и святого места в его жизни. Это было самым тяжелым испытанием для него – не дай Бог никому. Боря же был королем сцены. Он — самый яркий из тех артистов, которых я знаю. Мы потеряли глыбу!» – рассказал Николай Трубач.