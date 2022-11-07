Энистон решила отсудить у Питта $100 млн

Стало известно, что Дженнифер Энистон планирует подать иск против своего экс-супруга Брэда Питта, об этом говорится в издании Marca.
В сообщении рассказывается о том, что Энистон планирует отсудить у Питта $100 млн за продажу созданной ими совместно (еще в 2001 году) продюсерской компании Plan B. После развода компанией управлял только Питт, но теперь, когда он решил продать ее, Энистон решила напомнить о своей доле.
«Дело не только в деньгах, это вопрос принципа. Дженнифер была соавтором и основателем Plan B. И хотя технически проект был передан Брэду, она (Энистон – прим. ред) не получила того, что заслужила, хотя создавала компанию с нуля» – рассказал источник, близкий к актрисе.
О том, что Брэд Питт решил продать довольно успешную продюсерскую компанию Plan B, стало известно меньше месяца назад.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как Питт переживал разрыв с Джоли.