Энистон решила отсудить у Питта $100 млн

Стало известно, что Дженнифер Энистон планирует подать иск против своего экс-супруга Брэда Питта, об этом говорится в издании Marca.

В сообщении рассказывается о том, что Энистон планирует отсудить у Питта $100 млн за продажу созданной ими совместно (еще в 2001 году) продюсерской компании Plan B. После развода компанией управлял только Питт, но теперь, когда он решил продать ее, Энистон решила напомнить о своей доле.