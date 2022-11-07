Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Дженнифер Энистон решила отсудить у Брэда Питта $100 млн

Рамблер

Стало известно, что Дженнифер Энистон планирует подать иск против своего экс-супруга Брэда Питта, об этом говорится в издании Marca.

Энистон решила отсудить у Питта $100 млн
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

В сообщении рассказывается о том, что Энистон планирует отсудить у Питта $100 млн за продажу созданной ими совместно (еще в 2001 году) продюсерской компании Plan B. После развода компанией управлял только Питт, но теперь, когда он решил продать ее, Энистон решила напомнить о своей доле.

«Дело не только в деньгах, это вопрос принципа. Дженнифер была соавтором и основателем Plan B. И хотя технически проект был передан Брэду, она (Энистон – прим. ред) не получила того, что заслужила, хотя создавала компанию с нуля» – рассказал источник, близкий к актрисе.

Тайный роман и побои: что сейчас происходит в отношениях Питта и Джоли

О том, что Брэд Питт решил продать довольно успешную продюсерскую компанию Plan B, стало известно меньше месяца назад.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Питт переживал разрыв с Джоли.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители