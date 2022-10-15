Голливудские звезды Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись в 2019 году. В интервью The Financial Times актер признался, что расставание далось ему непросто, и он долго страдал после.

«Наше взаимное страдание стало комичным. И из этого страдания вспыхнуло пламя радости. Я всегда хотел быть скульптором, хотел попробовать это. Было тяжело после развода, но я нашел себя», — поделился Питт.

По словам актера, он был сфокусирован на своей жизни и учился ее контролировать. Он признался, что прошел через полную инвентаризацию себя. В тот период ему очень помогла дружба со скульптором Томасом Хаусаго, добавил артист.

«Я искал, где ошибался, искал неудачи. Я стал максимально честным с собой», — резюмировал Брэд.