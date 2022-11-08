Больничные фото Беллы Хадид в синяках насторожили фанатов

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид опубликовала новые снимки в своих соцсетях. Кадры сделаны в больнице.

На фотографиях манекенщица запечатлена топлес с синяками по всему телу. На ее спине множество пластырей, а рука забинтована. Что с ней случилось, модель не раскрыла.

Соцсети

Поклонники подняли волну дискуссий после публикаций снимков. Одни пожалели Хадид, другие упрекнули ее в пиаре.

«Если человек хочет внимания — он поступает именно так» — высказалась одна из читательниц Daily Mail.