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2 часа назад

Больничные фото Беллы Хадид в синяках насторожили фанатов

Катерина Саломе

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид опубликовала новые снимки в своих соцсетях. Кадры сделаны в больнице.

Больничные фото Беллы Хадид в синяках насторожили фанатов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На фотографиях манекенщица запечатлена топлес с синяками по всему телу. На ее спине множество пластырей, а рука забинтована. Что с ней случилось, модель не раскрыла.

Белла Хадид дебютировала в кино

Соцсети

Поклонники подняли волну дискуссий после публикаций снимков. Одни пожалели Хадид, другие упрекнули ее в пиаре.

«Если человек хочет внимания — он поступает именно так» — высказалась одна из читательниц Daily Mail.

Ранее мы писали о том, что Хадид опубликовала первое фото с Маликом.

Звёзды,Белла Хадид,
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